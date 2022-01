Pour des opportunités d’affaires: La Diaspora ésnégalaise et celle africaine, se retrouvent à Dakar Des Sénégalais de la Diaspora projettent de tenir les 12 et 13 février prochain, le Salon international de Dakar. La promotrice, Marguerite Corréa, offre aux expatriés nationaux et de la sous-région africaine, des solutions fiables, innovantes, solidaires et durables d’investissement. Ce Salon de Dakar se mettra de manière intégrale et entière, à la disposition de toute la diaspora sénégalaise et africaine.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Janvier 2022 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Beaucoup de membres de la Diaspora africaine peinent à acquérir un bien au Sénégal et dans certains pays de la sous-région. Frôlant régulièrement l’escroquerie dans plusieurs secteurs et domaines d’activités, ces derniers se heurtent alors, à de nombreuses difficultés et à un manque de transparence. Fatigués d’être arnaqués, les membres de la Diaspora s’indignant, exigent un investissement concret pour donner vie à leurs multiples projets.



Ainsi, avec le Salon international de Dakar, prévu du 12 au 13 février prochain à la Place du Souvenir Africain, tous les membres de la diaspora africaine qui cherchent des opportunités d’affaires, pourront les trouver, à travers des rencontres B to B, des panels entre autres. Outre, la cérémonie officielle d’ouverture, il y’aura des animations, des concerts avec des artistes. Et, pour mieux aider à générer des revenus, les promoteurs de cette rencontre d’affaires, prévoient d’offrir des solutions d’investissement innovantes et concrètes.



Ce Salon International de Dakar permettra à la Diaspora sénégalaise, aux entrepreneurs africains et autres partenaires, de participer de manière active et, en toute sécurité et en toute transparence, au développement économique du pays et de la sous-région. Des solutions adaptées seront proposées à cette diaspora, pour valoriser la rigueur et restaurer la confiance.



Avec une solution normée et rigoureuse, inspirée par l’Afrique et pensée pour les Africains du monde, ce Salon International de Dakar aidera à construire un avenir sur leurs terres d’origines. « Le véritable investissement, c’est de générer des revenus, tout en participant concrètement au développement économique de son pays. Après une analyse approfondie du marché africain et ses perspectives économiques, des secteurs porteurs d’opportunités sont dégagés », assure-t-on.



Sous ce registre, des rencontres B to B, des panels et des compétitions en entrepreneuriat sont prévus. Mais aussi, un concours qui récompensera des sélectionnés par un accompagnement financier, est également inscrit dans le programme. Les entrepreneurs des projets retenus, en plus d’une invitation au sommet d’investissement de Houston (USA), seront rattachés à une agence consulting, pour un accompagnement. C’est ainsi que toutes les personnes ayant un projet entrepreneurial avec un impact économique et social en Afrique, sont attendues à ce Salon International de Dakar.



L’évènement, axé sur une expertise et un investissement responsable de construction d’une Nation debout, dit-on, vise à changer ensemble, le futur. Ce Salon international de Dakar reste une opportunité unique pour des solutions d’investissement en toute sécurité, en direction de la diaspora sénégalaise et de la sous-région africaine.



