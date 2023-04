Pour des raisons pour le moment inconnues : Moustapha Diop convoqué au Commissariat central, jeudi à 10 heures Alors que Pape Ndiaye et Thioro Makhou Mandela, sont déjà sous mandat de dépôt, une autre mauvaise nouvelle tombe pour "Walf". En effet, selon l’information tombée en cette fin d’après-midi, c’est au tour du directeur de la radio et de la télévision dudit Groupe, Moustapha Diop, d'être appelé pour faire face aux limiers.

Pour le moment, les raisons de sa convocation demeurent inconnues. Sur les circonstances, du côté du groupe Walfadjri, on explique qu’alors qu’il faisait son live hebdomadaire, ce mardi, Moustapha Diop a appris que des policiers étaient dans locaux du groupe de presse sis au Front de terre.



C’est ainsi qu’on lui a remis une convocation dans laquelle il lui est demandé de se présenter ce jeudi à 11 heures, dans les locaux du Commissariat central de Dakar.



Avec cette valse des travailleurs du groupe Wal Fadjri qui continue au niveau de la Dic et autres commissariats, le moins que l’on puisse dire, est que le Groupe semble être dans le viseur du régime de Macky Sall.



Pensées pieuses, pour son fondateur, le regretté Sidy Lamine Niasse, qui ambitionnait d’en faire « La Voix des Sans Voix » !



