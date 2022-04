Pour dire halte à la ‘’violence policière’’ : Plusieurs organisations prévoient un sit-in demain à la place de la Nation

Face à la presse ce vendredi, ils invitent tous les mouvements de la société civile ainsi que les populations à un rassemblement pacifique demain samedi, à 10 heures, à la place de la Nation.



Ce, pour, disent-ils, « alerter l‘opinion nationale et internationale sur l’inadmissible et l’anti constitutionnalisme qui se passent impunément sous nos cieux, à savoir les violences et bavures policières récurrentes ».



« Notre Police nationale a certainement oublié son rôle premier qui est la protection des personnes et des biens », souligne Yolande Camara.



Poursuivant, elle ajoute : « notre police aux allures coloniales exerce de jour en jour et de plus en plus de violentes répétitions sur la population entraînant des bavures qui peuvent aller jusqu’à la mort de citoyens sénégalais. Nous nous souvenons de feu Mamadou Diop, Bassirou Faye, Fallou Sène et d’autres tombés sous le feu de nos forces de l’ordre. Nous appelons à la mobilisation pacifique pour le sit-in que nous organisons demain, samedi 2 avril, à la place de la Nation à partir de 10 heures ».











