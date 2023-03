Pour draguer des hommes et leur soutirer de l’argent : Mamadou L. Sylla “vole” les photos d’un top model À cause de sa cupidité, Mamadou Lamine Sylla a écopé d’une peine ferme de prison. Il a utilisé des photos d’un top model très suivi sur Instagram, pour soutirer de l’argent à de prétendus admirateurs.

Avec l’avènement des réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont vu, impuissantes, leur vie s’écrouler comme un château de cartes. Modèle photo, la dame Adja Aita Ba Mbaye n’a pas échappé à cette bombe à retardement.



La dame, qui se tue à la tâche, ne s’est jamais doutée qu’un individu tapi dans l’ombre utilisait ses images pour se faire de l’argent. Celui-ci, en l’occurrence Mamadou Lamine Sylla, a créé un compte Instagram et deux sites nommés ‘’Rama Thiès’’ et ‘’Sénégal rencontre’’, en utilisant l’image de la dame comme photo de profil.



Animé d’une mauvaise intention, il draguait des hommes avec ces faux comptes et leur soutirait de l’argent. Chaque fois que ceux-ci lui demandaient des images obscènes pour accéder à sa demande, Mamadou Lamine Sylla, qui a plus d’un tour dans sa poche, utilisait des images pornographiques via Internet, pour mieux appâter ses interlocuteurs. Pendant tout ce temps, la dame n’avait aucune once de doute sur la détérioration de sa réputation, jusqu’au jour où elle a été mise au courant par certaines de ses connaissances.



C’est ainsi qu’elle a entrepris des recherches jusqu’à découvrir la personne qui a usurpé son identité, grâce à un numéro joint à la description du profil du faux compte Instagram.



Arrêté, il a été placé sous mandat de dépôt pour les chefs d’usurpation d’identité, de collecte illicite de données personnelles et d’escroquerie.



L’affaire évoquée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu Mamadou Lamine Sylla, qui croupit en prison depuis plus de 15 jours, a reconnu une partie des faits. Il déclare suivre la plaignante sur Instagram. ‘’ Je ne rate aucun de ses directs. Par la suite, j’ai eu l’idée de télécharger ses photos pour créer un compte, pour avoir des followers ’’, a-t-il déclaré.



En outre, il conteste avoir créé des sites de rencontres pour mieux appâter les hommes. S’agissant des sommes d’argent reçues grâce aux images de la dame, il évalue le montant à environ 20 mille FCfa.



La partie civile s’est désistée après avoir demandé que ses photos soient supprimées sur toutes les plateformes où le prévenu les a postées.



Le représentant du ministère public s’est quant à lui rapporté à la sagesse du tribunal, en ce qui concerne la peine qu’on doit infliger au comparant.



L’avocat de la défense a sollicité la clémence du tribunal.



Finalement, le tribunal a reconnu le prévenu Mamadou Lamine Sylla coupable des chefs qui lui sont reprochés. Il est condamné à six mois d’emprisonnement dont un mois ferme.









