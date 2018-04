Pour faire le bamboula... : S.D. Ndiaye, 14 ans, vole 6 millions de francs à sa mère

« C’est de retour d'une course avec mon mari dans la soirée du 7 avril que j'ai eu la surprise de ma vie en trouvant la porte de mon armoire défoncée et mes 6 millions emportés ( 3500 euros et 4 millions de FCfa ). Lorsque, j'ai interpellé celle qui était sur les lieux, elle m'a dit que c'est mon fils, Serge, qui est passé en mon absence. Il était accompagné de trois amis qui l'attendaient dehors.



C'est ainsi que le lendemain des faits, la police l'a arrêté avec ses quatre amis, dont Ibrahima Wade à bord de deux véhicules. Et ils avaient déjà fini de bouffer presque tout l'argent. Je n'ai pu récupérer que 1, 9 millions de nos francs », explique la dame, Astou Ndiaye à la barre, vêtue de sa tenue traditionnelle de couleur verte, assortis d'un petit foulard sur la tête.



Interpellé à son tour, la vingtaine, Ibrahima Wade petite de taille, teint marron, soutient qu'il ignorait l'origine frauduleuse de l'argent. Car, dit-il, le fils à maman lui avait dit qu'il avait gagné son butin au Pari-foot. « J'ai connu Serge par le biais de mon ami, Cheikhouna. C'est celui-ci, qui m'avait rejoint la nuit des faits chez moi, pour me dire de lui trouver un appartement. Parce que, Serge avait des problèmes avec sa famille. Ne se doutant de rien, je me suis rapproché du gérant de l'appartement qui est en face de notre domicile et il a convenu avec Serge la somme de 50 mille francs la journée. Après, je suis retourné tranquillement chez moi », a-t-il allégué.



Avant de renchérir : « Ce n'est que le lendemain que Serge m'a appelé pour me dire qu'il a besoin de deux véhicules. En compagnie de ses trois amis mineurs, on est parti chez le concessionnaire qui nous a loué les bagnoles, l'une à 300 mille francs et l'autre à 500 mille francs. Par la suite, on s'est rendu à Colobane où Serge s'est payé plusieurs habits avant de m'offrir quelques-uns d'une valeur de 15 mille francs Cfa ».



Le conseil de la partie civile a réclamé 5 millions de nos francs à titre de dommages et intérêts. Il sera suivi par le parquet qui a requis l'application de la loi.



La défense quant à elle, a plaidé la relaxe et, à titre subsidiaire une application bienveillante de loi. « On vient de quitter le tribunal des mineurs où les co-prévenus de mon client qui se sont partagés l'argent avec le fils de la partie civile ont écopé tous des peines, assorties de sursis. Si vous estimez que le délit de recel est établi, lui aussi à son encontre, je sollicite votre clémence. Parce qu'il est en classe d'examen et, il a déjà passé 21 jours en prison », demande l'un des robes noires.



Une plaidoirie que le juge a suivie lors de son délibéré, en condamnant le prévenu à un mois avec sursis. Il doit également allouer la somme de 100 mille francs à la partie civile.













KADY FATY Leral