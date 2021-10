Pour faux acte d’état civil /Une élève recalée de la liste de l’école Mariama Ba: La mairie de Grand Dakar accusée

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|

A la veille du concours d’entrée organisée par l’excellente école Mariama Ba de Gorée, une jeune fille a été recalée à cause d’un faux acte d’état civil, délivré par la Mairie de Grand Dakar. L’affaire secoue la Mairie de ladite Commune.



Non autorisée à passer le concours d’entrée à l’excellente école Mariama Ba de Gorée, l’élève S M S voit son rêve se briser.



Raison du rejet de sa candidature reste le fait que la mairie de Grand Dakar, lui a délivré un faux acte de naissance. Et, ses parents fristrés dénoncent le fait.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos