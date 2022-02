Pour l’honneur, la patrie solidaire avec nos Jambaars. Tous debout, unis et solidaires pour notre armée qui nous vaut énormément de satisfactions aussi bien au Sénégal que dans le monde, qui rehausse partout le prestige du Sénégal et qui se bat pour notre liberté, notre sécurité, notre souveraineté et nos intérêts vitaux.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Février 2022 à 16:56

Solidaire jusqu’au bout avec notre armée nationale,



Solidaire avec nos Jambaars pour les sacrifices au quotidien consentis,



Solidaire face aux tentatives propagandistes contre l’unité nationale,



Solidaire avec nos Jambaars morts pour notre liberté,



Solidaire avec nos Jambaars blessés, mutilés, handicapés à vie pour notre sécurité



Solidaire avec nos Jambaars sur les lits d’hôpitaux pour notre survie



Solidaire avec nos Jambaars en otages sur les chemins de l’honneur



Solidaire avec nos Jambaars forts dans leur dignité, même éprouvés,



Tous, debout, refusons de contribuer à cette propagande contre le Sénégal,



Qui heurtent notre conscience citoyenne et notre ethos patriotique,



Tous, debout, refusons de partager des vidéos démoralisantes ou indécentes,



Tous debout, refusons de servir de relais à ces images qui nous agressent,



Tous, debout, refusons de jeter l’opprobre sur nos valeureux Jambaars fiers et dignes,





Nos Jambaars méritent le soutien et la solidarité de tout le peuple



Nos Jambaars sont des exemples de patriotisme à valoriser



Soyons des patriotes responsables, unis, solidaires derrière nos honorables Jambaars



Car chacun deux représente une partie de notre nation et de notre souveraineté.



On Nous Tue, On Ne Nous Déshonore Pas.



Un patriote anonyme





