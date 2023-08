Pour la libération d'Ousmane Sonko : La chanteuse Ma Sané parmi les manifestants à Bruxelles

La diaspora sénégalaise a battu le rappel des troupes dans plusieurs pays durant le week-end, pour dénoncer les arrestations des militants et responsables de Pastef, dont leur leader Ousmane Sonko. A Barcelone, nos compatriotes ont organisé une marche pour exiger la libération d’Ousmane Sonko et de tous les détenus politiques. Idem à Bruxelles où nos compatriotes soutenus par des Nigériens, ont tenu un sit-in devant le siège des institutions européennes, pour demander la libération du maire de Ziguinchor, des détenus politiques et dire non à l’envahissement du Niger par la Cedeao. Une marche est tenue également à Milan ainsi qu’à Paris, pour la libération de Sonko et les militants de Pastef. Une manifestation est organisée aussi en Suède et à Tenerife en Espagne. C’est dire que la diaspora n’est pas en reste dans la lutte pour la libération des opposants.



Restons sur les manifestations de la diaspora sénégalaise contre les arrestations de militants de Pastef pour dire que l’artiste Ma Sané était de la partie. L’ancien lead vocal du groupe Waflash de Thiès, qui annonce sur sa page Facebook avoir participé samedi 12 août au rassemblement de la diaspora à la place de la République à Paris, demande au Président Macky Sall de libérer Ousmane Sonko et tous les détenus politiques. « Cher Président, un nouveau vent souffle sur l'Afrique et rien ne l'arrêtera. De grâce, ne ratez pas le coche. Nous sommes le peuple qui vous a porté au pouvoir pour marcher ensemble dans le bon sens. Soyez à nos côtés, aimez votre peuple plus que tout, car grâce à lui, vous avez atteint le sommet », a écrit Ma Sané, rapporte "L'As".