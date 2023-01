Pour la libération de Pape Alé Niang : FRAPP compte manifester samedi prochain devant l'hôpital principal Le combat pour la libération du journaliste Pape Alé Niang continue et c’est le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricain (FRAPP) qui compte manifester samedi prochain devant l'hôpital principal

Dans une note d’information reçue, le FRAPP « informe l'opinion qu'une lettre d'information a été déposée aujourd'hui sur la table du préfet de Dakar l'informant d'un rassemblement ce samedi 07 janvier 2023 de 09h à 14h pour exiger la libération du journaliste Pape Alé Niang arbitrairement emprisonné par le président Macky Sall ».



Selon Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP, « Quand l'essentiel est en danger se lever est un devoir. Et la vie de Pape Alé Niang est mise en danger par le président Macky Sall. »



