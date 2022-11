Pour la libération de Pape Alé Niang : Ousmane Sonko appelle à un soulèvement national des Sénégalais, ce jeudi

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko a appelé ce jeudi, à un soulèvement national, pour faire libérer le journaliste Pape Alé Niang, selon le site d'informations Actusen. Il prévient que désormais, personne n’est à l’abri.



D’après le maire de Ziguinchor, Macky Sall détient une liste de personnes à emprisonner dans laquelle, figurent des hommes politiques, des journalistes et des membres de la société civile. « Combien de jeunes sont aujourd’hui emprisonnés à cause de publications sur Facebook. Alors que, ses jeunes sont toujours là, en train d’insulter.



Au-delà de sa corporation, les Sénégalais devraient se lever contre l’emprisonnement du journaliste Pape Alé Niang, contre cette tentative de musèlement, dans le seul but de faire taire Pape Alé Niang, pour au moins six mois », a-t-il révélé.







