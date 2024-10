Pour la libération immédiate de Bougane Guèye Dany: Takku Wallu et Sam Sa Kaddu, au front L'inter coalition Takku Wallu Sam Sa Kaddu exige la libération immédiate et sans conditions du leader de Gueum Sa Bopp, actuellement dans les liens de la détention, suite à son interpellation à Bakel, par la gendarmerie.

L'inter coalition évoque ici, la violation flagrante des loi et règlements démocratiques du Sénégal. Ainsi, les camarades de Abdoulaye Diop donne un ultimatum à Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko, de libérer M. Bougane Guèye Dany, avant qu'ils ne passent à la vitesse supérieure. Ils ont tenu une déclaration à Pikine, le lundi dernier.



Voici Abdoulaye Diop tête liste départemental avec notre reporter à Pikine Ibrahima Khalil Diémé



