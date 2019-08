Pour la première fois, Chanel Beauté choisit une égérie transgenre

Chanel fait un nouveau pas pour la diversité dans le monde de la beauté. Pour sa dernière campagne publicitaire Pick Me Up, la marque au double C a effectivement fait appel à la belle Teddy Quinlivan pour mettre en valeur sa ligne de maquillage. Ce mannequin américain âgé de 25 ans devient alors la première égérie ouvertement transgenre de la maison Chanel, et entre ainsi dans l'histoire !



Fière de ce shooting plus que réussi, Teddy Quinlivan a partagé quelques extraits sur ses réseaux sociaux. Par l'intermédiaire d'Instagram, nous la découvrons donc, essayant l'iconique rouge à lèvres Rouge Coco de couleur rose sur sa bouche. L'égérie Chanel captive avec un regard envoûtant intensifié par le mascara "Le Volume de Chanel"



Teddy Quinlivan a profité de son post pour s'exprimer concernant cette toute nouvelle collaboration avec Chanel. "Ma vie a été un véritable combat" a-t-elle raconté. "J'avais défilé deux fois pour Chanel alors que je vivais encore dans le secret (sans avoir rendue publique mon identité trans) et quand j'ai enfin pu parler, je savais que je cesserais de travailler avec certaines marques, je ne pensais pas collaborer à nouveau avec l'emblématique maison Chanel".



La jeune Américaine s'est aussi prononcée quant à la représentation de la communauté transgenre dans le monde de la mode et de la beauté. "Je suis la première personne ouvertement transgenre à travailler pour la maison Chanel et je suis profondément touchée et fière de représenter ma communauté". Une belle avancée de la part d'une maison de luxe qui tend à faire évoluer les mentalités de notre société.