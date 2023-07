Pour la préservation des biens publics : Dakar Dem Dikk et les "Lions" de 2002, sensibilisent les casseurs

Ainsi, à travers cette rencontre de gala, Dakar Dem Dikk et sa direction ont voulu sensibiliser les populations sénégalaises et les jeunes, à s’approprier la société nationale de transport, qui est une propriété de l’État du Sénégal, et par conséquent, une propriété du peuple sénégalais. « Dakar Dem Dikk, les actionnaires majoritaires, c’est l’État, et l’État, ce sont les Sénégalais », a lancé Ousmane Sylla, Directeur général de Dakar Dem Dikk.



Selon ce dernier, lors des manifestations du mois de juin qui avaient causé plusieurs morts et des saccages de biens privés et publics, notamment des bus, Dakar Dem Dikk avait payé le plus lourd tribut lors de ces manifestations.



À en croire Ousmane Sylla, Dg de Dakar Dem Dikk, les pertes sont énormes en termes de bus et de perte d'exploitation.



« Nous avons perdu 25 jours d’exploitation, considérant que chaque jour d’exploitation, c’est l’équivalent de 50 millions FCfa. Nous avons perdu 1 milliard FCfa concernant des bus qui ont été saccagés ou brûlés », a déploré le Directeur général de Dakar Dem Dikk.



« Nous sommes tous conscients de l'importance de préserver notre patrimoine national. Chaque bus de Dakar Dem Dikk SA saccagé, représente bien plus que des dommages matériels. C'est la sécurité sociale et économique de nos familles et de nous-mêmes, agents de Dakar Dem Dikk SA, qui est mise en danger. De plus, c'est le droit à la mobilité des citoyens qui est entravé. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, unis par le concept « aar li nu bokk », qui rappelle l'engagement de chacun d'entre nous, à protéger ce qui nous appartient collectivement », dira Ousmane Sylla.



Tribune