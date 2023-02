Pour la relance des Chemins de fer : Le Chef de l'État veut faire de la capitale du rail, la ville aux trois gares ferroviaires Le Chef de l'État, en plus d’être en phase avec les populations, veut faire de la capitale du rail, la ville aux trois gares ferroviaires. Mais aussi, une région en devenir, non exempte de plaidoyers, notamment dans le domaine de la pêche, du stockage et du conditionnement des produits horticoles, de la lutte contre l'érosion côtière et de la valorisation du potentiel culturel et touristique.

Le gouvernement du Sénégal promet de prendre les décisions idoines afin de solutionner tous ces maux. Des objectifs majeurs sont fixés autour de la modernisation de l'artisanat et du développement du tissu industriel et minier, du renforcement des services de l'accès aux services essentiels (Éducation, Santé, Hydraulique, Energie et Assainissement, Promotion de la formation, Emploi des jeunes et autonomisation des femmes), aux fins de repositionner la région en tant que pôle minier et industriel d'intérêt national, pour promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes.



Accélérer le plan le plan directeur des commune, intensifier le projet des 100.000 logement dans la région Thiès, afin de concrétiser les revendications de toujours des populations.



Le Chef de l'État a par ailleurs, invité le Premier ministre et son gouvernement, à assurer un ‘’suivi permanent'' des programmes arrêtés au cours de ce Conseil présidentiel consacré au développement économique et social de la région de Thiès.











Mounirou Mbengue

Leral (Thiès)

