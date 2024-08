Pour la «stabilité définitive» des institutions: Le Forum du justiciable appelle à un dialogue entre acteurs

Alors que le débat sur la dissolution du Hcct et du Cese fait rage, le président Forum du justiciable lance un appel aux acteurs politiques. Dans une note, Babacar Ba écrit : «Loin de la partisannerie, nous appelons les différents acteurs à dépassionner ce débat et à transcender leurs divergences pour engager une profonde réflexion pour une stabilité définitive des institutions». Selon lui, c’est cela qui doit être «le vrai débat».



Selon Bes Bi, il estime que pour des institutions «fortes, viables et surtout stables», «aucun sacrifice ne devrait être de trop». Babacar Ba d’insister : «Notre forte et intime conviction est que la lumière ne jaillira que du dialogue».