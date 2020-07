Pour la surveillance de ses terres: Le PDG de SEDIMA paie entre 8 et 9 millions de FCfa aux gendarmes

Le PDG de SEDIMA a écarté toute dispute pour des terres qui lui ont été données par les habitants de Djilakh, suite à une délibération de la municipalité.



Babacar NGOM révèle que le terrain faisant l’objet de contentieux est en ce moment gardé par des gendarmes. « J’ai mis là-bas les gendarmes. Avant-hier, c’est un chèque de 16 millions que j’ai donné. Tous les 15 jours, je paie presque entre 8 et 9 millions de FCfa », précise-t-il.



Ainsi, il reste d’avis qu’avec autant d’argent investi, il n’est pas prêt à lâcher du lest.



