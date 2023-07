Pour le choix de sa non candidature: La coalition Deffar Seu Reew renouvelle sa confiance et sa fierté au Président Macky Sall

La coalition Deffar Seu Reew (CDR) a pris part à la rencontre de la Conférence des leaders élargie de Benno Bokk Yaakaar (BBY), ce lundi 10 juillet 2023 au Palais de la République, sous la présidence de Macky Sall, Président de la coalition.



La CDR réaffirme son ancrage dans la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar et tient à marquer son adhésion à toutes les conclusions qui ont abouti à la fin des débats, lors de cette rencontre décisive, portant sur le choix du prochain candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Dans le même ordre d’idées, elle renouvelle sa confiance et sa fierté au Président Macky Sall qui a prouvé une nouvelle fois, devant le monde entier, sa dimension exceptionnelle d’homme d’Etat et de leader incontesté, suite à sa décision de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024, pour un nouveau mandat. Même si, la Constitution lui en donnait le droit.



