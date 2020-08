Pour le financement de son programme d’investissement : La Société Bénin Petro S.A. mobilise 2 milliards de FCFA sur le marché financier régional

« Lancée le 05 août 2020, l’émission obligataire de la société BENIN PETRO S.A s’est soldée par une souscription complète des titres émis à l’endroit des investisseurs institutionnels de la sous-région », renseigne la Sgi. Qui ajoute qu’au 21 août 2020, la SGI AFRICABOURSE, arrangeur de l’opération, a ainsi bouclé pour le compte de Bénin Petro S.A la mobilisation de deux (02) milliards de FCFA.



Elle confie dans la foulée qu’afin d’assurer le développement de ses activités et garantir la satisfaction de sa clientèle, BENIN PETRO S.A a eu recours à l’émission d’un emprunt privé d’un montant de deux (2) milliards de francs CFA sur une durée de sept (7) ans, avec deux ans de différé, assorti d’un taux d’intérêt de 7,50% et un remboursement semestriel. Et de poursuivre : « les ressources mobilisées serviront, par conséquent, à financer le programme d’investissement de la société et accompagner sa croissance ».



AFRICABOURSE rappelle, en outre, que l’émission portait sur quarante (40) Obligations de valeur nominale de cinquante millions (50 000 000) de FCFA chacune. Ce recours au marché financier par BENIN PETRO, selon la Sgi, lui permet de diversifier ses sources de financement tout en optimisant ses coûts.

