Pour le recrutement de ses futurs directeurs : la Banque BIMAO lance un appel à candidatures La Banque des institutions mutualistes d'Afrique de l'Ouest (BIMAO) a lancé, il y a quelques jours, un appel à candidatures stratégique qu'elle a confié au cabinet « Profil » de Pape Madické Diop. L'objectif est de pourvoir trois postes clés au sein de l'institution : directeur général, directeur de l’exploitation et directeur de l’audit interne.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Mars 2025 à 17:37

Le choix de « Profil », un cabinet reconnu pour son expertise dans le recrutement de cadres dirigeants et dirigé par Pape Madické Diop,témoigne de l'ambition de la BIMAO de s'entourer des meilleurs talents pour accélérer sa croissance et renforcer sa position sur le marché financier ouest-africain. Il est important de rappeler que la BIMAO est une filiale du Crédit mutuel du Sénégal (CMS), dont Jean-Jacques Diop est actuellement le président-directeur général.



Le recrutement simultané d'un directeur général, d’un directeur de l’exploitation et d’un directeur de l'audit interne s'inscrit dans une logique de transformation et de renouveau pour la BIMAO.



Directeur général : Après le départ de Mbaye Dione de la direction de la banque, l'intérim a été assuré par M. Oumar Athié. Les dirigeants de la banque souhaitent consolider les résultats laissés par M. Dione et, afin de minimiser les risques et de rassurer les clients, ils ont préféré lancer un appel à candidatures. Ils recherchent un leader visionnaire capable de définir et de mettre en œuvre une stratégie ambitieuse, d'assurer la rentabilité et la croissance de la banque, et de garantir sa conformité réglementaire.



Directeur de l'exploitation : ce poste était précédemment occupé par M. Papa Doudou Paye, responsable de l'exploitation. Les administrateurs de la banque cherchent à insuffler une nouvelle dynamique commerciale, à développer le portefeuille client et le produit net bancaire (PNB), et à lancer de nouveaux produits et services innovants. C'est pour cette raison qu'ils ont également demandé au cabinet « Profil » de s'occuper de la recherche d'un nouveau directeur de l’exploitation.



Directeur de l'audit interne : Ce poste clé vise à assurer le bon fonctionnement des activités et la conformité aux réglementations. Les principales responsabilités incluent la réalisation de missions de contrôle, l'élaboration de rapports et le suivi des recommandations. Le candidat recherché devra justifier d'une expérience solide en audit bancaire et d'une expertise des réglementations en vigueur…



Sous la direction de Pape Madické Diop, le cabinet « Profil » sera chargé d'identifier des candidats justifiant d'une solide expérience dans le secteur bancaire, d'une expertise avérée en gestion des risques, en développement stratégique, en performance financière et en développement commercial. Les candidats devront également démontrer des qualités de leadership, une vision stratégique et une capacité à fédérer les équipes.



À travers ces recrutements, la BIMAO ambitionne de : Renforcer sa position de leader sur le marché financier ouest-africain. Stimuler l'innovation et développer de nouveaux produits et services adaptés aux besoins de la clientèle. Assurer une gestion rigoureuse des risques et garantir la stabilité financière de l'institution.



