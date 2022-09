Pour les Diourbellois soucieux du développement de leur territoire : Coumba Cissé mérite de figurer parmi les membres du bureau du Hcct Pour les Diourbellois engagés et soucieux du développement de leur territoire, la Haute conseillère des Collectivités territoriales, Coumba Cissé, mérite d’être citée au tableau d’honneur. La cadre de haut niveau qui s'est toujours préoccupée de la situation du pays et des conditions de vie des populations de sa localité, et qui, infatigable, s'investit constamment pour sa cause, peut et doit figurer en bonne place dans le prochain bureau du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct). "Tribune"

Ses activités, sans cesse renouvelées pour le bien-être de ses compatriotes, varient entre campagne de reboisement chaque année, afin de mieux lutter contre le dérèglement climatique et consultations médicales gratuites fréquentes Deux activités dont bénéficient tous les quartiers de la commune, et particulièrement, la ville sainte de Touba.



Elle a même renforcé le champ d’accès aux consultations médicales gratuites qu'elle organise constamment, cette année, avec l’intervention de spécialistes internationaux et la venue de containers de médicaments pour une valeur de douze millions FCfa.



Grâce à ses bonnes œuvres et à son carnet d’adresses à l’international, elle arrive à jouer les facilitatrices pour assurer la distribution de ces médicaments entre Touba et Diourbel. Son dévouement à l’aune de son engagement se mesurant, elle ne cesse de soutenir les populations de la localité, en ouvrant à Diourbel, une école de formation avec différentes filières de métiers promus, afin de permettre aux couches vulnérables de bénéficier de qualification. Le coût global de cette opération est estimé à cinquante millions FCfa et les résultats positifs déjà obtenus aux différents examens sont réconfortants.



Une satisfaction pour celle qui voue tout son engagement à suppléer l’État là où il faut et comme il faut, sur initiative personnelle, dans la lutte effrénée contre la déperdition scolaire.



Il faut signaler que madame la Haute conseillère des collectivités territoriales Coumba Cissé est titulaire d’un master 2 en Management des entreprises cumulée à une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans le co-management avec l'administration et le conseil apporté aux institutions comme la Présidence de la République.



Ayant acquis une solide expérience au contact de hauts magistrats, dans le cadre juridique des grands chantiers de l’Etat comme l'autoroute à péage, l’Aibd, pour ne citer que ceux-là, elle se positionne merveilleusement pour mériter de figurer parmi les membre du bureau du Hcct.











