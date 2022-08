Pour leur soutirer de l’argent: Mbaye K hypnotise ses clients par un bain mystique et une bague La Division des Investigations Criminelles (Dic) a déféré au parquet Mbaye K pour escroquerie au charlatanisme et au foncier. Grâce ses bains mystiques et à une bague qu’il remettait à ses clients, le mis en cause a réussi à déplumer plusieurs d’entre eux.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Août 2022 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

Plus rusé que le charlatan Mbaye K, on meurt! Car le bonhomme, réputé puissant pour ses prières ‘’exaucées’’, n’a trouvé rien de mieux que d’hypnotiser ses clients pour les déplumer. Ce qui lui a valu une série de plaintes, de la part de ses victimes, au niveau de la Division des Investigations Criminelles (Dic).



D'aprés le récit de L'As, dans le courant du mois de février 2021, le sieur Mbaye K, habitant Zac Mbao, qui se présente comme un grand marabout, propose à l’homme d’affaires Moustapha B des séances de prières dans le but de fructifier son business. Une demande alors acceptée par ce dernier qui met la main à la poche. C’est ainsi que le charlatan remet à son client de l’eau pour les besoins d’un bain mystique, et une bague. Ce qui se révèle fatal pour Moustapha B, puisque ce dernier, après usage, s’est transformé en marionnette, exécutant tous les ordres du charlatan. A chaque fois que Mbaye K le sollicitait pour de l’argent, Moustapha B n’hésitait pas à dégainer, soit en espèces soit par Wave ou Orange Money, jusqu’à hauteur de 15 millions Fcfa. Très astucieux, il a recommandé à son client de se rendre au Maroc pour un mois en vue de voir les résultats de son travail. Ce prend l’avion pour Casablanca avant de retrouver, entre-temps, ses esprits. Aussitôt, il appelle le charlatan qui refuse de prendre le téléphone.



Dès son retour, il essaye de retrouver le marabout escroc en vain. Toutefois, Moustapha B n’est pas la seule victime du charlatan, puisque Mame D.F, Khady T, Seynabou G et Abdou Khadre S ont subi les agissements malsains du marabout escroc qui a réussi à les déplumer respectivement à hauteur de 20 millions Fcfa, 06 millions Fcfa, 05 millions Fcfa, 03,509 millions Fcfa. D’ailleurs, les victimes ont multiplié les descentes à Zac Mbao pour essayer de le rencontrer. Malheureusement, le quidam avait déjà pris la tangente. Voyant alors qu’il a été roulé dans la farine, l’homme d’affaires Moustapha B se rend à la Division des investigations criminelles pour porter plainte. Celle-ci est suivie par celles d’autres victimes dont Mame D.F qui a été dépossédée de 20 millions Fcfa avec des terrains, puis par Khady T escroquée à hauteur de 06 millions, Seynabou G abusée de 05 millions et Abou Khadre S de 03 millions 509 mille francs. Sans tarder, les hommes du Commissaire Adramé Sarr de la Dic se lancent aux trousses du mis en cause.



Le charlatan impliqué dans une affaire de trafic de migrants extrait de sa cellule



Au cours de leurs investigations, les limiers de la Dic apprennent que le charlatan Mbaye est en prison à la Maison d’arrêt de correction de Rebeuss, car impliqué dans une histoire de trafic de migrants. Les policiers saisissent alors Dame justice qui ordonne le retour au parquet pour Mbaye K. Par la suite, Mbaye a demandé un délai de 15 jours pour remettre une partie de l’argent et le reste par moratoire. Interrogé sur ses méthodes délictuelles, il dit recevoir ses clients à Zac Mbao où il les enfume d’abord avec de l’encens avant de leur remettre un bain mystique et une bague. Et pour le restant de l’argent, il dit l’utiliser pour des sacrifices dont il ne connaît pas la valeur. Suffisant pour qu’il soit placé en garde à vue. En présence des victimes, il a pris des engagements pour le paiement de leur argent. N’empêche, il a été déféré au parquet pour escroquerie au charlatanisme et escroquerie au foncier

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook