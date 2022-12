Pour licenciement abusif: Des employés traînent Dr. Abdourahmane Diouf devant l’inspecteur du Travail

Dr. Abdourahmane Diouf, présent sur la scène politique depuis des années, est traîné devant l’inspecteur du Travail. Tout serait parti par une plainte de quatre de ses employés dans sa société Agence Africaine pour le Commerce et le Développement (2ACD).



Les employés accusent leur patron de d’abus de pouvoir, pour un retard de paiement de salaire, entre autres.



D'après Seneweb, les plaignants, Abdoulaye Waly Faye, Franck Sanka, Ndèye Khady Guèye Fall et Fatoumata Bâ, révèlent qu’après le retard de deux mois de salaire (septembre et octobre), l’affaire a viré à un licenciement pour motif économique, mettant fin à 6 années de collaboration.