Pour manifestation non déclarée: Les activistes Ousmane Sarr et Cie écopent de 2 mois de prison ferme

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2023 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

Le tribunal de grande instance de Dakar a condamné ce lundi, Bayna Guèye, Ousmane Sarr et Ahmad Sourang Diallo. Poursuivi pour participation à une manifestation non déclarée, les activistes écopent de 2 mois de prison ferme.



A retenir, ces activistes ont été interpellés le 03 janvier dernier par les éléments de Sureté urbaine, lors de la rencontre entre le Premier ministre Amadou Ba et les acteurs de la société civile pour discuter de la sortie du rapport de la Cour des comptes au petit Palais.



