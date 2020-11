Pour mettre fin au système de longues détentions, le ministère de la Justice lance « Table des infractions »

Le Ministère de la Justice compte mettre en place une plateforme pour mettre fin aux longues détentions préventives. Dénommée « Table des Infractions », elle permettra aux acteurs judiciaires d’avoir d’une façon instantanée, les définitions de toutes les infractions, renseigne L'As.



Cette nouvelle plateforme, lit-on, permettra la normalisation électronique de l’ensemble des infractions contenues, aussi bien dans le code pénal, mais aussi dans ce qu’on appelle les textes spéciaux. C’est du moins ce qu’a fait savoir Mor Ndiaye, Directeur adjoint des affaires criminelles au ministère de la Justice. « Ça participe à la sécurisation des affaires et à la sécurité judiciaire. Cette méthode va également faciliter la coordination des procureurs qui sont dans les régions, mais aussi à Dakar, dans la manière de juger des cas d’infractions », a-t-il fait savoir.



Au-delà de la sécurisation des données, cette plateforme contribuera de l’avis du ministre de la Justice, à mettre fin au système de longues détentions préventives. « Il y a des réformes notamment le bracelet électronique. Mais sa mise en place permettra pour l’essentiel, d’éviter les longues détentions. Il y’a énormément de cas qui ne nécessitent pas le mandat de dépôt », a fait savoir Me Malick Sall, en marge de la conférence annuelle des chefs de parquet du Sénégal, tenue ce matin à Dakar.

