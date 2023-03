Pour "non-assistance à personne en danger et...: Dr Babacar Niang déféré

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2023 à 15:11 | | 0 commentaire(s)|

Dr Babacar Niang, convoqué ce lundi à la Sûreté urbaine (Su) après sa libération samedi soir, vient d’être déféré devant le procureur pour "non-assistance à personne en danger et homicide involontaire".



D’après Libération online, le mis en cause a été arrêté mardi dernier, suite à un avis de recherche et d’arrestation émis par la Sûreté Urbaine (SU).



A retenir, sa garde à vue a été levée, samedi.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook