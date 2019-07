Pour non respect de sa nouvelle politique pour la promotion des homosexuel: Oxfam licencie des Sénégalais

Cinq agents ont démissionné, d’autres licenciés pour n’avoir pas respecté les nouvelles mesures pour la promotion des homosexuels et des lesbiennes au Sénégal, à Oxfam.



Mieux, raconte un agent démissionnaire qui s’est confié au journal "Enquête", tous les autres employés sont tenus de respecter la politique de promotion des homosexuels, s’ils ne veulent pas être remerciés. Les employés ont le choix : respecter les directives de leur employeur ou démissionner d’Oxfam.



Pour appel, en 2018, un scandale sexuel avait secoué Oxfam. Plusieurs agents étaient accusés d’avoir eu recours à la prostitution lors des missions à l’étranger ou d’avoir harcelé sexuellement leurs collègues.

