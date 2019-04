Pour non-respect des engagements : le maire de Mbao déclare la guerre à Abdoulaye Thimbo, maire de la Ville de Pikine

S’il y a un maire qui est en colère contre son camarade de la ville de Pikine Abdoulaye Thimbo, c’est bien celui de la Commune de Mbao, Ablaye Pouye.



Ce dernier reproche à l’édile de Pikine de n’avoir pas honoré ses engagements qu’il avait pris en faveur de sa Commune, pour le règlement des inondations au niveau de la Route nationale 01(Rn1). Et face à la presse, Ablaye Pouye, dans tous ses états, n’a pas manqué de promettre l’enfer à l’édile de Pikine pour un manque de respect à son égard et à ses administrés.



«Tout Mbao sera debout pour manifester et réclamer ce qui lui revient de droit. Car nous ne pouvons plus supporter que Pikine vienne collecter toutes les recettes provenant des industries et qu’il ne fait rien pour notre commune. Si Pikine investissait 01 % de ce qu’il collecte à Mbao, nous allions applaudir des deux mains. Mais tel n’est pas le cas», dénonce Ablaye Pouye.



Dénonçant encore le manque de considération à son égard, M. Pouye ajoute : «le maire Abdoulaye Thimbo nous a déçus. Il avait pris des engagements en Conseil municipal à travers un délibéré comme quoi, il allait régler le problème du réseau de drainage des eaux pluviales et de l’assainissement au niveau de la Route nationale 01, qui chaque année est inondée et porte préjudice à toutes les populations. Car chaque année, personne n’entre et ne sort à Mbao.



Nous avions applaudi des deux mains. Nous avons par la suite commis les services de techniciens qui ont fait une étude et nous ont signifié que les travaux vont coûter 142 millions F Cfa. Et par la suite, le maire Abdoulaye Thimbo a accepté l’offre en plein Conseil municipal. Mais aujourd’hui, grande fut notre surprise de voir le maire Abdoulaye Thimbo prendre le chemin du reniement. Quand on appelle Thimbo, il ne prend pas son téléphone et quand on lui envoie des messages, il ne répond pas. Et quand on fait des correspondances écrites, il s’emmure également dans le silence. Cela veut dire que le maire Thimbo n’a pas de respect pour Mbao.



Mais je lui dis qu’il trouvera Mbao sur son chemin. Aujourd’hui, c’est une déclaration d’alerte mais nous ferons tout ce qui nous revient de droit pour que nos problèmes soient réglés».













Walfquotidien



