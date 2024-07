Pour passer la Tabaski au village avec sa famille : A. K. Fall voyage frauduleusement avec une voiture sous immatriculation de l’armée Abdou Khadre Fall et El Hadj Malick Kébé, l’ont échappé belle. Et pourtant, les faits qui leur ont valu leur comparution, sont d’une gravité pas négligeable. Ils ont écopé d’une peine d’emprisonnement assortie du sursis, après avoir répondu des chefs d’usurpation d’identité, d’usage d’une fausse immatriculation, de vol et de recel d’une plaque appartenant à l’armée. "EnQuête"

Voulant à tout prix se rendre au village avec sa famille pour fêter la Tabaski, Abdou Khadre Fall a eu la malencontreuse idée de se munir d’une fausse plaque d’immatriculation pour voyager. La plaque dont il s’agit, appartient à l’armée.



Il résulte de l'économie des faits qu’Abdou Khadre Fall voulait emmener sa petite famille à Khombole. Sachant que sa voiture était en panne, il a eu la mauvaise idée de prendre celle de son ami. Mais le véhicule n'avait pas tous les papiers requis. Le sieur Fall s'en est ouvert à un ami nommé El Hadj Malick Kébé. C'est sur ces entrefaites que ce dernier a ouvert la voiture de son patron, avant de lui céder une plaque qui traînait dans le coffre. A la veille de la fête, Abdou Khadre a quitté Dakar avec sa famille pour se rendre à la maison familiale. Celui-ci était loin de se douter que l'immatriculation appartenait à l'armée. C'est en cours de route qu'il a été appréhendé et placé sous mandat de dépôt.



Écroués le 24 juin dernier, Abdou Khadre Fall et El Hadj Malick Kébé ont été présentés aux magistrats du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis respectivement, pour les chefs d'usurpation d'identité, d’usage de fausse immatriculation, de recel de plaque et de vol de plaque d'immatriculation.



Devant la barre, les prévenus ont reconnu les faits. Tous les deux ont soutenu qu'ils ne savaient pas que la plaque était celle de l'armée. Âgé de 37 ans, Abdou Khadre Fall regrette et dit : " Je ne savais pas que c'était une plaque de l'armée. Je voulais juste aller passer la Tabaski et la rendre à mon retour. Lorsqu'on m'a interpellé, je détenais l'assurance ". Son coprévenu, en appui, assure : " Je ne prends pas cela pour du vol. Je voulais juste l'aider ."



Convaincu de leur culpabilité, le ministère public a requis l'application de la loi pénale. La défense, qui sollicite une sanction assortie du sursis, renseigne que le propriétaire ne comptait pas porter plainte contre son employé, qui est comme son fils. Selon la robe noire, l'usurpation de fonction doit être écartée, car le prévenu voulait juste éviter des policiers. Puis, il n'a jamais prétendu être un agent de l'armée. Dans ces circonstances, on ne peut pas parler d'usurpation. " C'est un père de famille, garagiste, qui voulait emmener ses enfants faire la Tabaski au village ", plaide la défense.



Finalement, le tribunal, après en avoir délibéré, a reconnu Abdou Khadre Fall et El Hadj Malick Kébé coupables des faits qui leur sont reprochés. Ils ont écopé de deux mois d'emprisonnement assortis du sursis.



