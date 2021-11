Pour plus de porcs à la communauté chrétienne: Macky Sall lance l’opération «mbaam-xuux»

Selon lui, à l’instar de la fête de l’Aïd el-Kébir, avec l’opération «Tabaski» pour l’abondance des moutons, son ministre de l’Élevage, Aly Saleh Diop, va lancer l’opération «mbaam-xuux» (porc), pour les fêtes de Noël.



« On est au Sénégal. Il y a ceux qui aiment le bœuf et le mouton. Il y a aussi ceux qui aiment le porc. C’est pourquoi Aly Saleh va faire une opération Noël comme on le fait pour la fête de Tabaski avec les moutons », a déclaré le chef de l’Etat.