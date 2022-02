Pour plus de suivi et de transparence dans les opérations : La Boad adhère à l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide

Selon le document, la Boad vient ainsi d’être admise dans la communauté des cent-deux (102) membres, institutions des Nations Unies, organismes de développement internationaux et de la société civile, qui se sont engagés à promouvoir une plus grande transparence concernant l’utilisation des ressources consacrées au développement et à l’action humanitaire en vue de lutter contre la pauvreté et les crises.



Dans la foulée, la banque explique que cette adhésion marque le renforcement de l’engagement de l’Institution à la transparence dans la diffusion des informations sur ses opérations, conformément aux standards internationaux.



La Boad est consciente qu’en tant que bénéficiaire de fonds et de la confiance publics et privés, la transparence des opérations est un élément essentiel pour s’acquitter de l’obligation de rendre compte, rapporte le communiqué.



La banque dit démontrer que la transparence, la responsabilité et l’échange d’informations sont essentiels pour la réponse à ses clients, le renforcement de l’efficacité du développement et, de façon plus générale, la réduction de la pauvreté.



Avec plus de transparence, la Banque estime ainsi que les parties prenantes sont en mesure de faire le suivi des résultats de ses opérations et, par conséquent, d’aider à assurer que les bénéfices atteignent les populations ciblées.



L’adhésion à l’Iita fait suite à l’élaboration de la Politique de diffusion et d’accès à l’information entrée en vigueur à la Boad par règlement 2013-013 en date du 05 décembre 2013.



En sa qualité de membre de l’Iita, la Boad s’engage à continuer de rendre accessibles les données sur ses opérations notamment celles concernant les projets et programmes mais également sur les politiques, les stratégies, les procédures, les directives ainsi que les principales décisions adoptées durant l’élaboration et l’exécution des projets.



