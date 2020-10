Pour plusieurs millions détournés : Le chef du bureau de Poste de Dakar étoile et son marabout arrêtés par la DIC Le chef du bureau de Poste de Dakar étoile,S. Ndoye, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC), en même temps que son marabout, M. M. Mbacké, à la suite d’un audit.

L'audit a révélé un trou financier de plusieurs millions de F CFA. Ce qui a poussé la Direction générale de la Poste à déposer une plainte pour détournement de deniers publics.



Convoqué et entendu, S. Ndoye a avoué avoir remis la presque totalité de l'argent à son marabout qui s’est servi de l’argent pour acheter plusieurs biens dont deux véhicules.



Il explique qu'après avoir commis "un petit détournement", il était allé voir le marabout pour qu'il lui évite la prison. Mais le marabout l'a plutôt enfoncé en se servant à son tour.



Interrogé, le marabout a reconnu que S. Ndoye lui a remis des sommes d'argent parce que tout simplement il était satisfait de ses services.

