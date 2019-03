Pour prévenir la dépression, les femmes doivent avoir des rapports sexuels réguliers avec leurs maris

Une psychiatre a conseillé aux femmes mariées d’avoir des rapports sexuels réguliers avec leur conjoint afin de prévenir la dépression.



Le Dr Maymunah Kadiri, directeur médical de Pinnacle Medical Services, qui s’exprimait samedi lors d’un entretien avec des journalistes à Lagos a déclaré que le sexe ne sert pas seulement à nourrir le corps d’une femme, mais il est aussi bénéfique pour sa santé mentale.



« En tant que femmes, nous devons faire de nos conjoints nos meilleurs amis si nous voulons être mentalement saines.



« Des études ont montré que les femmes qui ont des relations sexuelles régulièrement et à long terme sont moins susceptibles d’être déprimées que celles qui n’ont pas de rapports sexuelles régulièrement. »



« Donc, plus de sexe est important et essentiel. C’est un remède pour guérir les femmes de maux de tête persistants.



« Une faible libido, qui mène à la dépression, devrait être prise en compte. Une femme peut être déprimée lorsque sa libido d’antan disparait.



« Les rapports sexuels fréquents et actifs peuvent jouer un rôle important dans le bien-être et la qualité de vie des femmes. »



Elle a expliqué que le sexe n’est pas seulement pour la procréation et pour avoir des enfants, mais contribue aussi à renforcer des liens affectifs, une bonne compagnie et un sommeil profond.



Kadiri, a exhorté les femmes souffrant de dépression à avoir fréquemment des rapports sexuels, tout en renforçant leur estime de soi.



Par ailleurs, elle a conseillé aux femmes en surpoids d’avoir aussi des rapports sexuels actifs, soulignant que cela stimule les endorphines, qui sont des hormones du bonheur et du bien-être.



« Les hormones du bonheur leur feront perdre quelques calories et amélioreront leur sommeil.



« Les orgasmes déclenchent la libération d’endorphines, des hormones du bonheur sécrétées par le cerveau et qui agissent comme des analgésiques efficaces », a-t-elle déclaré.



Elle a ajouté que le sexe n’est pas seulement bénéfique pour les hommes, mais d’autant plus pour les femmes parce qu’il est capable de les libérer du stress.