Pour réclamer de meilleures conditions de travail : les travailleurs municipaux dans les rues à Thiès

L’objectif de la marche, selon Mouhamadou Ndiaye porte-parole de l’union communale de Thiès, est de dénoncer le manque de respect et de considération de l’Etat à l’endroit des travailleurs des collectivités territoriales.



«En tant que travailleurs territoriaux, nous disons non à la stigmatisation, au manque de respect et nous interpellons l’Etat du Sénégal sur la nécessité urgente de prendre à bras-le-corps nos revendications et de corriger sans délai cette injustice qui peut influer négativement sur la stabilité et la paix sociale», a-t-il indiqué.



Sur les points de revendication, il cite la revalorisation salariale, l’effectivité de la fonction publique locale et la meilleure prise en charge des retraités. Les manifestants ont affiché la ferme intention de passer à la vitesse supérieure si rien n’est fait, à travers une grève de 72 heures