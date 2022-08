Pour récupérer de force le mouton de son collègue, Pape M.G et ses lieutenants blessent à coups de tessons de bouteille Cheikh B.N. Ndaw La Police de Médina a déféré au parquet Pape M.G, Matar Mb. et Amady N. pour association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires avec Incapacité Temporaire de Travail (Itt) de 25 jours et violation de domicile. Les mis en cause, qui voulaient récupérer de force le mouton de CheikhB.Ndaw , se sont rendus à son domicile sur une moto et l’ont l’attaqué, lui assénant des coups de tessons de bouteille

Cheikh B.N. Ndaw l’a échappé belle. Employé dans une société de téléphonie mobile de la place, il a failli perdre la vie à cause d’un de ses collègues du nom de Pape M.G. Ce dernier et ses deux acolytes n’ont trouvé rien de mieux à faire que de se rendre à son domicile sur une moto pour lui asséner des coups de tessons de bouteille avant de prendre la fuite. Mais leur coup a foiré, puisqu’ils ont été démasqués par les hommes du Commissaire Abdou Sarr de Médina qui leur ont délivré des tickets gratuits pour Rebeuss.



Selon des sources de L'As, les faits remontent à la veille de la Tabaski. Cheikh B.N. Ndaw et Pape M.G sont des collègues de travail dans une entreprise. Comme à l’accoutumée, leur entreprise, dans le cadre de ses œuvres sociales, octroie à ses employés des moutons de tabaski sur la base d’un tirage au sort. Ainsi, Cheikh B.N. Ndawet 9 autres de ses collègues gagnent au tirage. C’est ainsi que la société organise une cérémonie de remise des moutons. Mais Pape M.G, en fin larron et d’une méchanceté inouïe envers ses collègues qui ont peur de lui, leur intime l’ordre de lui remettre les moutons moyennant de l’argent. C



Cheikh dit niet et conduit tout bonnement son mouton à son domicile. Pape entre dans une colère noire. Le soir de la remise des moutons, Cheikh et Pape se rencontrent dans une soirée à Monaco Plage. Déterminé à récupérer le mouton de Cheikh, Pape attend la fin de la soirée pour lui régler ses comptes. En compagnie de ses deux amis que sont Matar Mb et Amdy, Pape se rend au domicile de Cheikh vers 05 heures du matin et fait le guet. Dès qu’ils aperçoivent sa silhouette, Pape et sa bande, sur une moto, roulent à vive allure, neutralisent Cheikh et lui assènent 05 coups de tessons de bouteille sur le dos.



Blessé, Cheikh est conduit aussitôt à la polyclinique de Gibraltar où il a reçu des soins avant qu’on ne lui délivre un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de 25 jours. Muni de ce document, Cheikh B.N. Ndaw qui reconnaît ses agresseurs se rend à la Police de Médina pour porter plainte. Les éléments de la Brigade de recherches de la Police de Médina entrent en action et interpellent en premier lieu Pape M.G qui se ditlivreur et artiste chanteur âgé de 28 ans, et ensuite ses 02 autres complices que sont Matar Mb et Amdy. Interrogé par les enquêteurs, Pape M.Gse justifie par le fait que son collègue a refusé de lui donner le mouton en échange de 10.000 Fcfa. Il se dit également choqué par l’attitude de Cheikh qui a vendu la bête à 140.000 Fcfa. S’il a agi de la sorte, c’est parce qu’il devait être récompensé par son collègue qu’il a amené dans leur société. Malgré ses explications, il a été déféré au parquet pour association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires avec incapacité temporaire de travail de 25 jours et violation de domicile

