Pour régler ses problèmes personnels : Aminata détourne la tontine de sa colocataire Aminata. S est poursuivie pour abus de confiance et escroquerie. Gérante d’une tontine, elle a usé de ruses pour détourner les recettes de sa colocataire et régler des problèmes familiaux.

Partageant la même chambre que la mise en cause, celle -ci avait fait part à la victime de deux tontines. L’une consistait à cotiser la somme de 25.000 FCFA par mois. De ce fait, la gagnante recevait deux cent soixante-quinze mille (275.000 FCFA). Et pour l’autre tontine, la cotisation était fixée à dix (10 000 FCFA) et permettait chaque mois à la gagnante de recevoir la somme de cent dix mille (110 000 FCFA).



La mise en cause étant au début la gérante de la tontine, la gestion lui a été enlevée pour être confiée à une autre personne du groupe à cause de sa nébuleuse gestion.



Préparant son mariage et voulant bénéficier de la tontine, la victime s’approche de la gérante qui lui dit avoir remis sa part à Aminata S, la veille de la korité, lui chargeant de la remettre à sa colocataire. Interpellée, la mise en cause reconnait avoir encaissé l’argent avant de l’utiliser à des fins personnelles. Face aux limiers, elle passe à table et détaille le circuit de l’argent.



« Je reconnais avoir détourné l’argent car faisant face à de sérieux problèmes avec la maladie de ma mère et le séjour carcéral de mon frère au Mali. J’ai alors envoyé l’argent au Mali pour assurer les frais d’hospitalisation de ma mère. Je sais que j’ai mal agi. Je comptais lui rembourser son argent bien avant son mariage, mais mes problèmes ont persisté », s’est-elle défendue. Après avoir passé aux aveux, elle a été arrêtée et déférée au parque

