Pour relancer l'économie africaine: Le Président Macky Sall plaide un financement additionnel de 252 milliards de dollars

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021

« S ur le plan conjoncturel, enfin, dans le contexte de relance post COVID, je dois saluer le consensus réalisé au sein du G20, avec l’émission historique de Droits de Tirages Spéciaux à hauteur 650 milliards de dollars et la diligence avec laquelle le FMI a mis en œuvre ce consensus ", a déclaré le Président Macky Sall au Sommet de Paris sur la Paix.



Ainsi, ajoute-t-il, l’Afrique a pu disposer de son quota de 33 milliards de dollars pour renforcer sa résilience sanitaire, atténuer en partie l’impact de la crise et amorcer la relance économique. A l'en croire, c’est un acquis considérable, dont il faut se féliciter. " C’était un des objectifs du Sommet de Paris de mai dernier sur le financement des économies africaines. Cependant, au regard de l’impact profond de la crise, l’Afrique a besoin d’un financement additionnel d’au moins 252 milliards de dollars d’ici à 2025, pour contenir le choc et amorcer sa relance économique ", plaide le chef de l'Etat Macky Sall.



" Travaillons donc ensemble pour réaliser le deuxième objectif de Paris. Il s’agit de réallouer, en faveur des pays africains, selon des modalités à convenir, 67 milliards de dollars, mobilisables sur les quotas de DTS des pays riches qui y consentent, pour atteindre le seuil des 100

milliards convenus ", conclut-il.

