Pour rendre la capitale propre: La maire de Dakar veut les forces de l'ordre dans les rues

Soham Wardini, maire de Dakar estime que c’est avec « la méthode forte » qu’elle pourra rendre propre Dakar. C’est pour cela qu’elle demande au Président Macky Sall de lui envoyer l’armée, la gendarmerie et les Asp, pour faire de la capitale une « zone de zéro déchet ».



Cet appel de la maire intervient une semaine après le démarrage du désencombrement initié par le ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana.











