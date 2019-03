Pour ressusciter l’espoir des Sénégalais : Macky II, questions autour d’un Gouvernement

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 09:29

Apres un septennat jalonné par des hauts et des bas, le président de la République Macky Sall a été plébiscité par le peuple sénégalais le 24 février dernier. Une confiance renouvelée pour la continuité. Pour ce nouveau quinquennat, les attentes sont grandes et l’espoir immense. Et pour relever ces défis, le Président Sall a besoin de s’adosser à une ossature gouvernementale forte.



La formation du prochain gouvernement est au cœur des préoccupations des différents acteurs politique et de la société civile. Pour son second et dernier mandat, le Président Sall devra mettre les bouchées doubles pour terminer en beauté. Le prochain attelage gouvernemental, qui devrait être connu d’ici à quelques jours, après la prestation de serment prévue le 2 avril, va devoir répondre à de nombreuses attentes, et surtout ressusciter l’espoir et prendre en charge les préoccupations du peuple sénégalais.



















L’Observateur

