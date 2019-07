Pour retirer sa plainte, Wally Seck exige des excuses publiques à Imam Kanté

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2019

L’avocat du chanteur Wally Seck affirme que son client peut retirer la citation directe qu’il a servie à Imam Maktar Kanté. Me Abdou Dialy Kane précise cependant que ce dernier doit au préalable, présenter ses plates excuses. « Il est possible de mettre fin à la procédure à moins qu’il présente ses excuses à mon clients », a notamment dit l’avocat, pour qui le religieux a porté atteinte à l’honorabilité et à la considération de son client.



« Imam Kanté a clairement dit que Wally est acteur, un puissant levier des lobbies de l’argent et de la déviance morale. Mon client a été profondément touché par ses affirmations. Je n’ai jamais vu mon client aussi peiné. Il était méconnaissable, à tel point que j’ai dû laisser mon audience pour aller lui rédiger la citation directe. Il a traîné son nom dans la boue et c’est inacceptable, qui plus est, venant d’un homme religieux », regrette l’avocat.



« La médisance est contraire à l’Islam et il a osé porter des accusations infondées contre Wally Seck. Je compte bien lui rappeler les préceptes de la religion », ajoute la robe noire.



Joint par L’Observateur, sur l’opportunité d’entamer une médiation, le prêcheur s’est montré ferme : «je n’envisage pas pour le moment, une quelconque médiation. J’ai transmis à mes avocats la plainte. Jusqu’ici, il n’y a aucun développement dans le dossier. Le moment venu, j’irai répondre devant le tribunal ».

