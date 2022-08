Pour s’être opposé à l’arrestation d’un vendeur de cocaïne : Souleymane Samb se retrouve au gnouf pour 3 mois

Pour s’être opposé farouchement à l’arrestation d’un vendeur de cocaïne et de son complice, Souleymane Samb s’est retrouvé dans le pétrin. En effet, les agents de la Docrtis, qui avaient reçu une information faisant état d’un trafic de drogue à Ngor, ont usé de subterfuges pour arrêter les mis en cause.



Un de leurs éléments est entré en contact avec le suspect. Et Daouda Ndoye s'est présenté au lieu du rendez-vous pour livrer 5 g de cocaïne. Sur indication de ce dernier, les enquêteurs se sont rendus Chez Momo où les riverains, dont Souleymane Samb, se sont opposés à son arrestation.



Né en2002, il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour rébellion. Tandis que Daouda Ndoye est poursuivi pour offre ou cession de cocaïne. Jugés à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, ils ont tous les deux contesté les faits qui leur sont reprochés. Entendu en premier, Daouda Ndoye a plaidé non coupable. Le jeune homme, pourtant arrêté, alors qu’il livrait la drogue à l’indicateur de la Docrtis, a déclaré :



“Ils m'ont interpellé par pur hasard chez ma tante à Grand Ngor.’’ Alors qu’à l’enquête, il était passé à table, en révélant qu'il livrai tla drogue pour le compte d'un certain Momo. Et qu’en contrepartie, celui-ci devait lui remettre 5 000 F CFA.



Des allégations qu’il a contestées à la barre, en soutenant : “Je n'ai jamais tenu de telles déclarations.’’



Quant à Souleymane Samb, malgré ses dénégations, le juge lui a rafraichi la mémoire, en lui rappelant les circonstances de son arrestation. “Tu as été interpellé chez Mamadou Bâ dit ‘Momo’. Lorsque tu as aperçu les limiers, tu as instruit à Momo de prendre la fuite. Tu t'es opposé à son arrestation. Les enquêteurs ont dû appeler du renfort’’, lui a dit le magistrat.



La représentante du ministère public, pour qui les faits sont constants à l’endroit des prévenus, a requis six mois d’emprisonnement ferme contre Souleymane Samb et une peine ferme de deux ans contre Daouda Ndoye. A la suite des conseils de la défense qui ont sollicité une application bienveillante de la loi, le tribunal a reconnu les comparants coupables. Daouda Ndoye a écopé d’une peine de 2ans d’emprisonnement ferme et Souleymane Samb est condamnée 3 mois ferme.

