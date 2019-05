Pour sa première à l‘Assemblée nationale: Me Malick Sall se laisse entraîner dans la chamaillerie

Pour son premier baptême du feu, le nouveau Garde des Sceaux et ministre de la Justice s’est laissé entraîner dans la chamaillerie à l’Assemblée nationale.



Me Malick Sall a ainsi participé aux empoignades verbales entre membres du pouvoir et de l’opposition. D’entrée, il a ouvert les hostilités et s'est montré disposé à en découdre avec les députés de l’opposition.



Toutefois, ces députés ne l’ont pas raté. Toussaint Manga d’indiquer : « On a eu l’impression que c’est un militant de l’APR qui répondait à nos questions à la place d’un ministre d’Etat. Ça se comprend, c’est un bleu ». L’autre député du Pds, Marie Sow Ndiaye, d’emboucher la même trompette en soutenant : « vous nous surprenez en faisant du "dagassanté". Vous nous avez déçus ».











