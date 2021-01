Pour sauver des emplois: Le Syndicat national des travailleurs de la microfinance crie à l’aide

La micro-finance agonise avec les prêts impayés, la fiscalité trop élevée. Une situation compliquée liée à la pandémie de Covid-19. Le Syndicat national des travailleurs de la microfinance crie à l’aide afin de sauver des emplois.



« Toutes les grandes entreprises ont des difficultés. Nous demandons au président de la République d’aider le secteur. Sans quoi, ce qui arrive à Manko (c'est une Société d'Appui à l'Inclusion Financière), arrivera aux autres grands réseaux du secteur de la microfinance. Les membres n’arrivent pas à payer, les remboursements. Et une banque ou une microfinance si les retards sont grand, il y aura des fermetures d’entreprises », a souligné Pape Momar Dieye, porte-parole du secrétaire général dudit syndicat.



M. Dieye au micro de Walf Fm d’ajouter : « Au niveau de Fonds de Développement Agricole (FDA), on a des problèmes pour payer les travailleurs. Il y a certaines institutions de microfinance qui ont des difficultés de trésorerie. C’est pourquoi nous demandons au ministre de la Microfinance d’aider le secteur. Sans quoi, il y aura des fermetures comme Manko ».

