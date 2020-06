Pour sauver l’année scolaire: Le SUDES exige un consensus sur les modalités de reprise Le Secrétariat Exécutif National Unitaire (SENU) du SUDES, réuni en session extraordinaire a, entre autres, examiné en profondeur les perspectives de reprise des cours dans le secteur de l’enseignement général et technique. Le SUDES considère que dans le cadre de larges concertations inclusives, il sera possible de réaliser avec tout ou partie importante des acteurs, un consensus sur les modalités de reprise et de déroulement des cours en vue de sauver cette année scolaire bien particulière.

Le SENU du SUDES, considérant l’exceptionnalité de l’année 2020, très fortement marquée par la pandémie de la COVID 19 qui en plus des conséquences sanitaires catastrophiques, a profondément bouleversé partout dans le monde, tous les aspects de la vie économique, sociale et culturelle.



Ainsi, il a pris en compte l’évolution défavorable de l’épidémie de la COVID19 en ce mois de juin au Sénégal (augmentation des contaminations et des décès), suite à l’assouplissement notable des contraintes de prévention de la maladie, ce, dans tous les secteurs d’activité, sans pour autant exiger dans les espaces publics, la rigueur dans l’application des mesures barrières élémentaires, indispensables pour freiner la circulation à grande vitesse du virus.



Dans le communiqué parvenu à Leral, il se montre soucieux de sauver autant que possible, l’année scolaire 2019-2020, dans le respect des normes acceptables de qualité des enseignements et de validité des diplômes, dans l’intérêt d’abord de l’avenir scolaire des élèves ensuite de la nation. Ce, à l’instar de nombreux pays de la sous-région où en dépit de la situation pandémique, les cours ont repris (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Mali, Niger etc.) ;



A cet effet, relève-t-on, il a pris acte de l’échec de la réouverture des écoles à partir du 02 juin, à cause d’une préparation bâclée, faute de moyens matériels et financiers suffisants et dans laquelle le spectacle médiatique a pris le pas sur l’efficacité du travail à la base, c’est-à-dire au niveau des établissements sur l’ensemble du territoire national ;



Considérant l’installation progressive de l’hivernage dans le pays et son impact négatif sur le fonctionnement de l’école sous de nombreux rapports, il reste conscient des insuffisances et limites objectives de l’enseignement à distance pour de grands groupes, récemment initié par les Ministères en charge de l’éducation et de la nécessité d’en faire une évaluation pour mieux préparer l’avenir des TICE au Sénégal ;



Enfin, tenant compte des limites actuelles des connaissances scientifiques quant à l’évolution et la fin de la pandémie virale, en conséquence, au nom du principe de précaution, l’exigence d’éviter une reprise des cours dans le même temps pour à la fois, les classes d’examen et les classes intermédiaires, le SENU du SUDES, prononce pour un plan global de réaménagement du calendrier scolaire, prenant en compte les deux catégories d’élèves pour le reste de l’année civile.



Dans ce cadre, le SUDES propose les modalités suivantes de reprise des enseignements et les préalables à leur réussite dans la préservation de la santé et de la vie des élèves et des enseignants.



Pour les classes d’examen de l’enseignement général et toutes les classes sans distinction de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (à cause de leurs faibles effectifs) : Juillet-Août et 1ère quinzaine de septembre 2020 ;

Et pour les classes intermédiaires de l’enseignement général : du 15 septembre au 30 Novembre 2020.



Pour le plein succès de ces reprises, indique-t-il, il faudra impérativement l’adoption des mesures administratives à cet effet, la mise en place à temps des matériels suffisants et des dispositifs retenus dans tous les établissements publics et privés pour l’application du protocole sanitaire notamment pour les mesures barrières de base : masques, lave-mains, distanciation physique, désinfection des locaux, points d’eau et latrines fonctionnels.



Ailleurs, il relève la gestion au mieux des effets de l’hivernage sur le déroulement des activités scolaires là où c’est nécessaire. Mais aussi, l’appui financier conséquent de l’Etat aux écoles privées en vue de la prise en charge des arriérés de salaires dus aux enseignants et de tout ce qui est indispensable pour le bon redémarrage des cours dans ces établissements.



Enfin, le SUDES formule le souhait d’un prompt et définitif rétablissement pour les enseignants malades de la COVID 19.





