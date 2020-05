Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pour sauver son chien, cet adolescent n’a pas hésité à mettre sa vie en péril ! Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mai 2020 à 22:30 | | 0 commentaire(s)| Mardi 12 mai 2020, Maxence Douzille, un adolescent de 14 ans, se promenait avec sa mère le long de la rive gauche de l’Agout, une rivière de Brultas, située dans le Tarn. D’un seul coup, le garçon aperçoit un chien en train de se noyer dans les eaux agitées de la rivière ! Sans réfléchir, il part à sa rescousse, sans penser aux dangers qu’il aurait pu courir ! Retour sur cet acte héroïque !





Un chien de 70 kilos emporté par les flots Alors que Maxence et sa mère se promenaient le long de la rivière d’Agout, dans le Tarn, le garçon aperçoit un chien tentant, tant bien que mal, de se sauver de la noyade. Avec les intempéries du week-end, l’eau de cette rivière était particulièrement agitée !

Ni une, ni deux, ce jeune sapeur pompier âgé d’à peine 14 ans se jette à l’eau pour aller sauver ce Patou de 70 kilos, piégé dans les vagues. En effet, ce chien était accidentellement tombé dans la rivière, sous les yeux ébahis de son propriétaire de 76 ans, complètement désoeuvré !

Avec l’aide de sa mère et de ce propriétaire abasourdi, Maxence a créé une chaîne humaine pour contrer le courant. Le chien a finalement été sauvé et le garçon s’en sort indemne !

Interrogé par le quotidien régional, Maxence est très humble, en effet, il affirme que son acte était « naturel » et qu‘il n’a « pas réfléchi » avant de sauter, au péril de sa vie ! Le propriétaire a vivement remercié le jeune garçon et a pu continuer son chemin avec son chien en vie !

