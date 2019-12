Pour se conformer à l’interdit du CNRA: Le Groupe Futurs Médias met fin à toute diffusion de publicité des produits cosmétiques de dépigmentation sur ses supports audiovisuels

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

Le Groupe Futurs Médias (GFM) informe ses auditeurs, téléspectateurs, lecteurs, clients ainsi que l’ensemble de l’opinion qu’il vient d’achever le processus de mise en conformité à la loi et à la réglementation sur la publicité des produits de dépigmentation, suite à la lettre de rappel à la loi adressée par le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) aux éditeurs de programmes, en date du 4 novembre 2019.



D'après le communiqué, GFM avait décidé de ne pas renouveler les contrats en cours, notamment les publicités engagées par ses partenaires producteurs de séries télévisées, conformément à l’esprit et à la lettre de l’injonction du CNRA, en effet.



En conséquence, le groupe GFM met fin à toute diffusion de publicité des produits cosmétiques de dépigmentation sur ses supports audiovisuels, RFM, King FM et TFM, à compter de ce lundi 30 décembre 2019.



Ce faisant, le Groupe Futurs Médias réaffirme son attachement au respect des lois et règlements régissant le secteur des médias au Sénégal.



Le Groupe Futurs Médias remercie ses clients de leur confiance et les assure de sa disponibilité pour une collaboration mutuellement bénéfique.















GFM



