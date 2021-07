Pour service rendu à la Nation : Soixante-dix-sept Diambars décorés Après avoir rendu beaucoup de services à la nation, dans le cadre de leur mission de sécurisation ici et ailleurs, 77 soldats ont été honorés hier par la République, par le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba.

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Juillet 2021 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

Pour magnifier le remarquable parcours professionnel d’hommes et de femmes en tenues, une cérémonie de remise de décorations dans les ordres nationaux et de départ à la retraite a été organisée hier. Il a permis au ministre des Forces armées d’honorer 77 Diambars dont 29 nominés dans l’Ordre national du lion et 48 dans l’Ordre du mérite des années 2019, 2020 et 2021.



Selon Me Sidiki Kaba, ces décorations mettent en exergue l’engagement des récipiendaires sans réserve au service de l’intérêt général. Au-delà de leurs statuts et carrières respectifs, elles traduisent les idéaux et valeurs républicains que la famille de la “Grande muette’’ partage. Ces idéaux et valeurs sont, entre autres, selon le ministre, le don de soi, l’engagement, le “jom’’ et le courage, l’abnégation ainsi que le désintéressement au service de la patrie.



“La nation est reconnaissante de vos efforts accomplis, au quotidien, dans le cadre de l’exécution des nombreuses missions qui vous sont confiées. Il en est ainsi, parce que vous avez de manière remarquable contribué à l’action du ministère des Forces armées dans son combat à relever les nouveaux défis sécuritaires conformément à votre mission.



Vous avez, en outre, réussi, avec brio, tout au long de votre belle carrière, à assurer, en tout lieu et en tout temps, l’intégrité du territoire national, ainsi que la protection du vaillant peuple sénégalais qui, j’en suis persuadé, aurait certainement souhaité magnifier aujourd’hui avec nous votre professionnalisme, votre courage, votre sens du sacrifice et vous dire un grand merci. Vous faites désormais partie du cercle fermé des hommes et des femmes les plus méritants de notre pays. Soyez en fiers !’’, leur a dit Me Kaba.



Pour le ministre, ces derniers ont objectivement contribué à traduire en acte les politiques du gouvernement au plan économique et social, celles relatives à la promotion de la démocratie et de la paix, ici et ailleurs, sans occulter celles relatives à la construction de l’histoire des Forces armées sénégalaises.

Avant de les exhorter à faire davantage preuve de persévérance dans cette voie de l’excellence pour, à jamais, continuer de servir d’exemple aux jeunes générations.



Partir à la retraite est toujours un moment très émouvant dans la vie d’un homme, selon le ministre. “Je demeure persuadé que, même loin des services, au sein de vos familles respectives, vous continuerez à assurer et à honorer le trait d’union qui caractérise la vie d’un soldat, faite de sacrifices, de solidarité et de partage, tout en faisant bénéficier à la jeune génération votre belle et riche expérience professionnelle (..). En quittant ces fonctions pour ce voyage ‘entre les bras de la tranquillité’, loin des orages de la vie, le militaire, satisfait de son présent pour avoir gagné, du fait de son engagement professionnel, le respect de ses pairs, saura, en toute sérénité, contempler et savourer les délices que lui confère son nouveau statut’’, leur a souhaité le ministre

Enquete



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos