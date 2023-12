Pour « services rendus au développement à la base »: Les femmes du département de Podor honorent Abdoulaye Daouda Diallo Femmes leaders politiques, actrices du développement à la base et responsables de groupements de promotion féminine du département de Podor, ont organisé à Dakar, une cérémonie de Grand Sargal à l’actuel président du Cese (conseil économique social et environnemental). Dans un bel élan d’unanimité, tout ce beau monde a tenu à magnifier l’apport fourni par le coordonnateur départemental de la coalition APR/BBY, dans l’amélioration des conditions de vie des populations locales et particulièrement celles des plus vulnérables de cette contrée du Fouta.

Sous la férule de Mme Yatta Sow, mairesse de la commune de Ndiayène Pendao et vice-présidente à l’Assemblée nationale, et de Mme Arame Ly conseillère technique au Cese entre autres initiatrices de cette manifestation, les femmes du département de Podor ont pris d’assaut le site de « Voile d’or » pour honorer un digne fils du terroir, Abdoulaye D .Diallo.Au cours de cette cérémonie riche en couleurs traditionnelles, elles ont relevé avec force détails, les efforts consentis par le maire de Bokké Dialloubé pour favoriser l’émergence économique et sociale de leur terroir.



100 millions aux groupements féminins du département de Podor



De l’appui aux initiatives locales de développement en passant par la promotion d’activités génératrices de revenus et d’emplois, l’accompagnement pour l’adduction d’eau, la mise à disposition d’infrastructures et de services socio économiques de base , c’est une kyrielle de réalisations au profit des populations ,notamment les femmes, rendues possibles grâce à l’entregent et l’investissement personnel de l’ancien ministre des finances et du budget, ont –elles souligné.



Pour tous ces services rendus au terroir, A.D.D mérite à bien des égards, ce Grand Sargal selon Mme Yatta Sow et Cie. Mieux, elles se sont félicitées de la « solide et fidèle complicité » qui lie le coordonnateur départemental de la coalition APR/BBY au Président Sall, avant d’annoncer la tenue prochaine d’un Sargal au Chef de l’Etat, cette fois-ci dans le département de Podor.



Un hommage au Président Macky Sall en ligne de mire



Très touché par ce geste de reconnaissance, le président du Cese a évoqué le rôle prépondérant joué par les femmes aussi bien dans les conquêtes électorales que les batailles pour l’émergence économique et sociale du département de Podor. Il a également invité à la préservation de l’unité et à d’avantage sauvegarder l’héritage politique du président Macky Sall par une victoire au soir du 25 février prochain de leur candidat Amadou Bâ.



« Vous avez toute votre place dans le développement économique et social de notre département, il suffit de bien l’occuper et nous allons toujours vous accompagner pour l’atteinte de vote autonomisation », a-t-il fait remarquer avant de remercier vivement les femmes du département. Aussi, il a réservé une belle surprise à ses hôtes, en leur octroyant une enveloppe de cent(100) millions de FCFA pour le financement de leurs activités génératrices de revenus.

