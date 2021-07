Pour stopper la Covid 19: Abdoulaye Diouf Sarr demande à faire preuve de citoyenneté Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a réitéré la recommandation de la limitation des déplacements et du respect strict des gestes barrières pour, dit-il, parer à un éventuel débordement des services de santé. Il a formulé cette recommandation lors de sa visite ce mardi, au Centre de traitement des épidémies (Cte) de l’hôpital Aristide Le Dantec.

«Je profite de l’occasion pour lancer un appel en cette veille de Tabaski. Un appel important et très fort pour demander aux populations de faire très attention, de ne pas sortir de leurs lieux de résidence si j’ose le dire, de rester à Dakar si on est à Dakar, de rester à Thiès si on est à Thiès pour fêter la Tabaski.



Et pour les autres localités, de faire la même chose pour ne pas disperser la maladie sur l’étendue du territoire. Mais aussi, il faut absolument que les gestes barrières soient respectés, notamment le port systématique du masque», a préconisé le ministre.



Ainsi, il reste d’avis de reconnaître que le variant Delta va très vite. « Il faut faire preuve de citoyenneté pour stopper cette maladie. Chaque Sénégalais, à son niveau, doit se dire que ce combat est le mien. On doit faire preuve d’une grande citoyenneté pour une contribution nationale à la riposte et ça je n’insisterais jamais assez là-dessus», dit-il.



