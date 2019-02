Pour un Nouveau Départ, accompagnons le président Macky SALL ( Samuel Sarr )

Au moment où le Sénégal s’apprête à élire son prochain Président de la République, notre noble ambition était de faire partie des Hommes qui œuvrent pour réveiller et entretenir la flamme de l’espoir qui était en veilleuse en chacun d’entre nous.

Cette volonté de participer à la compétition électorale de Février 2019, matérialisée par le dépôt de notre candidature a été différée par le Conseil constitutionnel. Alors, conscients de notre rôle dans la préservation de la stabilité de notre Nation, nous nous sommes pliés à cette décision prise par les Sages du Conseil, bien que surprenante et difficilement acceptable.

C’est donc le lieu pour nous, de remercier du fond du cœur, l’ensemble des militants et sympathisants du Mouvement 2019 et du Parti Libéralisme Social Sénégalais (L.S.S) qui nous ont, dans un élan empreint de ferveur citoyenne, accordé leur confiance en parrainant notre candidature, avec l’intention ferme et engagée de nous accompagner dans la mise en œuvre de notre projet de société qui se traduit par l’édification d’un Sénégal Nouveau.

Certes, la tâche n’a pas été facile, et elle a exigé de chacun de nous, des efforts individuels permanents, des concessions conscientes dans le but de dégager des perspectives optimistes futuristes. Car, nous partageons les mêmes ambitions pour notre pays qui se traduisent par une passion commune de consolidation des acquis depuis une décennie.

Par ailleurs, se considérant comme des citoyens modèles et avertis des enjeux politiques et socioéconomiques du moment, et après avoir servi la République du Sénégal pendant 12 ans, nous avons décidé de nous engager résolument à nouveau en répondant, sans conditions à l’appel de la République.

Notre profonde introspection, nous a amenés à reconnaitre et accepter que les citoyens ne peuvent s’épanouir si nous ne nous investissons pas ensemble pour sauvegarder la stabilité, la solidarité et la paix sans les quelles, aucune Nation ne pourra se développer. Ne perdons jamais de vue, la situation géopolitique dans laquelle évolue notre pays dans l’espace du Sahel marquée par une ceinture d’insécurité dynamique et en perpétuel mouvement souvent mal gérée.

















Aujourd’hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. Et chaque sénégalaise, chaque sénégalais est comptable du destin de notre pays de par ses choix. Alors, ne devons-nous pas noyer nos ambitions individuelles dans l’océan de l’intérêt général ? Seulement, cela nécessite une énorme capacité de dépassement, du courage assumé et de la générosité dans l’action politique.

Ensuite, le Sénégal dispose de potentialités et d’opportunités économiques ainsi qu’un environnement des affaires attractif qui favorisent la viabilité du cadre macroéconomique. Et, nous estimons que les réalisations faites depuis 2012 dans plusieurs domaines, laissent croire qu’un renouvellement du contrat de confiance lui permettrait de consolider les acquis sur le plan économique et surtout avec la confiance affichée des partenaires techniques au développement qui se sont engagés pour accompagner notre pays.

Nous assumons notre choix d’accompagner cette dynamique de changement sans complexe et en toute lucidité, sans craindre de créer des frustrations chez ceux qui veulent imposer leur volonté strictement personnelle à la majorité.

Nous avons décidé d’accompagner une Politique, une Vision. Les hommes importent peu pour nous. C’est le devenir du Sénégal qui prime sur tout. Alors, il s’agira pour nous, de nous mettre au service de notre pays dans une dynamique participative qui se traduira par le partage avec l’équipe sortante, des grands axes du Programme que nous avions l’ambition de soumettre à nos compatriotes.

En effet, notre conviction c’est que l’émergence de notre pays passera forcément par le renforcement des politiques publiques dans les domaines de l’Education, la Santé, l’Energie, l’Optimisation des finances publiques, la Réforme de l’Administration et la lutte contre la corruption. Des efforts ont été faits, il faut le reconnaitre.

Seulement, aucune œuvre humaine n’est parfaite et prétendre bâtir un pays en 07 n’est qu’illusion et chimère. Disons-nous la vérité en face et ne soyons pas l’esclave de nos ambitions personnelles ni le prisonnier de notre esprit de vengeance. Il n’y pas de place à la haine ni à la méchanceté dans ce jeu politique sénégalais.

Apres une large concertation avec nos 14 délégués régionaux, nos mouvements de soutien et partis alliés, nous invitons les Sénégalaises et les Sénégalais ; nos militants et sympathisants ; nos amis et parents à renouveler le pacte de confiance avec le Président MACKY SALL pour les 05 prochaines années, afin de lui permettre d’achever les chantiers structurels qu’il a engagé partout à travers le pays.

Cependant, nous exhortons le Président MACKY SALL à poser des actes forts pour renforcer l’indépendance de la Justice, promouvoir l’Etat de droit, défendre les libertés, veiller strictement sur l’équilibre budgétaire.

















N’est-il pas important de préciser que nous ne renonçons point à notre volonté de solliciter un jour à nouveau le suffrage de nos compatriotes.

Nous avons alors décidé de différer nos ambitions politiques au profit de l’intérêt général comme nous l’a demandé la majorité des Sénégalais.

Pour un Nouveau Départ, accompagnons le président Macky SALL.

Merci

Vive l’Afrique Vive le Sénégal

Samuel Amete SARR Président du Libéralisme Social Sénégalais

Dakar, le 02 Février 2019



