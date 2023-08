Pour un Sénégal apaisé: Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly invite le Chef de l'Etat à appuyer sur la pédale douce

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2023 à 20:52 | | 0 commentaire(s)|

Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, président du mouvement "Nekal fi askan wi", a manifesté son soutien à l'opposant Ousmane Sonko et invite le Chef de l'Etat, à appuyer sur la pédale douce pour un Sénégal apaisé. Le député qui s'est prononcé sur l'affaire Juan Branco, a vu un État faible devant l'avocat français et réclame la libération d’Ousmane Sonko et de tous les autres détenus mêlés dans l'affaire du leader de Pastef.